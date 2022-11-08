مواطن ارتكب حوادث سلب في قبضة الشرطة

ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.