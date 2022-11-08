مواطن ارتكب حوادث سلب في قبضة الشرطة

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ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب.
وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.