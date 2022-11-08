Icon

ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس Icon الحياد الصفري هدف السعودية فماذا يعني؟ Icon 9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ Icon الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة Icon 15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

مواطن ارتكب حوادث سلب في قبضة الشرطة

2022-11-08 الساعة 1:01
مواطن ارتكب حوادث سلب في قبضة الشرطة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
Img

سلطات كييف تستعد لإجلاء مواطنيها

Img

أي فرد من القبيلة المستهزأ بها يمكنه الشكوى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري
حصاد اليوم

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

حصاد اليوم
تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم
تكنولوجيا

تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم

تكنولوجيا
قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم
السعودية اليوم

قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم

السعودية اليوم
بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن
العالم

بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن

العالم
رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية
آخر الاخبار

رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية

آخر الاخبار
متعة أن تكون في الثلاثين
حصاد اليوم

متعة أن تكون في الثلاثين

حصاد اليوم
ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا
السعودية اليوم

ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا

السعودية اليوم
عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...
الرياضة

عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...

الرياضة