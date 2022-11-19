موعد أول مباراة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك ولي العهد يلتقي ملك تايلاند طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد
يترقب عشاق الساحرة المستديرة غدًا الأحد، مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين المنتخب المضيف قطر ومنتخب الإكوادور، وذلك في انطلاقة النسخة الـ22 من المونديال.
المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” البيت” في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت قطر.
وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.
وستكون المباراة بتعليق كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.
ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.
وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر منتخبات “قطر– الإكوادور – السنغال – هولندا”.
المجموعة الثانية “إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز”.
المجموعة الثالثة “الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا”.
المجموعة الرابعة “فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس”.
المجموعة الخامسة “إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان”.
المجموعة السادسة “بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا”.
المجموعة السابعة “البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون”.
المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية”.
ويشهد كأس العالم في قطر، غياب 12 لاعب عن منتخبات السعودية وفرنسا والبرتغال وألمانيا والمغرب وبولندا والإكوادور
سيفتقد المنتخب السعودي لخدمات كل من حارسه فواز القرني بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، وسيغيب أيضًا فهد المولد بسبب قضية المنشطات التي تم إيقافه فيها لمدة 18 شهرًا، حيث تم استدعاء نواف العابد بدلًا منه.
أما المنتخب الألماني فسوف يفتقد لخدمات كل من ماركو رويس نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني ومواطنه تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني للإصابة.
وسيفتقد المنتخب البرتغالي لخدمات اللاعب ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي بعد إصابته في ربلة الساق تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.
أما المنتخب الفرنسي فسوف يفتقد 4 من أهم عناصره وهم ” بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي، نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي، المدافع بريسينل كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نكونكو لاعب لايبزيج الألماني وجميعهم بسبب الإصابة”.
بينما يغيب عن منتخب الإكوادور المدافع بايرون كاستيو بسبب جدل ونزاع كبيرين وصل إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، بتهمة “تزوير” جواز سفر اللاعب الذي يُعتقد أنه مولود في كولومبيا.