موقف ياسين بونو من المشاركة أمام كندا بالمونديال

أكد عبدالرزاق هيفتي، طبيب منتخب المغرب، على قدرة الحارس ياسين بونو من المشاركة ضد كندا، في المباراة المرتقبة بينهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022.

حالة إعياء

ياسين بونو لم يتمكن من المشاركة في مباراة فوز المغرب على بلجيكا بنتيجة هدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وعانى ياسين بونو من حالة إعياء أو دوار، لذا اضطر المدرب وليد الركراكي إلى استبداله قبل بداية مباراة بلجيكا، مشركًا الحارس البديل منير محمدي، الذي سبق له أن حمى المرمى المغربي في مونديال 2018.

فني وطبي

علق عبدالرزاق هيفتي، طبيب المغرب، على إصابة بونو، في تصريحات لقناة “الرياضية” المغربية، بقوله، اليوم الأحد: “اتفقت مع الركراكي على استبعاد ياسين من تشكيل المغرب بعد أن شعر بدوار قبل بداية مباراة بلجيكا”.

وأضاف: “بونو الآن في صحة جيدة.. سيكون جاهزًا بنسبة 100% في المباراة القادمة أمام كندا”.

واستكمل طبيب المغرب في سياق متصل: “لم يكن من السهل تأهيل اللاعبين.. أبو أخلال على سبيل المثال كان من المفترض أن يغيب 6 أسابيع، لكن استطعنا إعادته إلى الملاعب بعد 10 أيام فقط”.

حالة حكيمي

وأتم: “مزراوي في حالة بدنية جيدة.. لكن يجب أن نعتني بأشرف حكيمي جيدًا في اليومين المقبلين قبل لقاء كندا الهام”.