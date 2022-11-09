Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
من أكبر عمليات الطرد بأمريكا هذا العام

ميتا تسرح أكثر من 11 ألف موظف 

2022-11-09 الساعة 2:51
ميتا تسرح أكثر من 11 ألف موظف 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

نفذت الشركة الأم المالكة لكل من فيسبوك وواتساب وإنستقرام، ميتا، واحدة من أكبر عمليات التسريح للموظفين في أمريكا هذا العام، حيث تم طرد أكثر من 11 ألف موظف منها.

وتكافح الشركة من أجل التغلب على التكاليف الباهظة وسوق الإعلانات الضعيفة، ومن أجل ذلك تخلت عن 13% من قوتها العاملة كجزء من خطة لخفض التكاليف في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

ميتا تسرح أكثر من 11 ألف موظف 

أرباح ميتا مخيبة للآمال

وتأتي التخفيضات الواسعة في الوظائف التي تُعد الأولى في تاريخ ميتا البالغ 18 عامًا، في أعقاب تسريح الآلاف من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بما في ذلك تويتر ومايكروسوفت.

وتحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى المديرين التنفيذيين من أجل إخبارهم بخطوة التسريح، وقال وفقًا للمصادر المطلعة إنه مسؤول عن أخطاء وزلات الشركة التي قادتها لتلك اللحظة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وفي حين أن فترة وباء كورونا عززت من أرباح شركات التكنولوجيا وتقييماتها بسبب ارتفاع نسبة استخدامها في وقت العزل المنزلي، إلا أن ركود هذا العام والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة قضت على تلك المكاسب.

وقالت ميتا، التي فقدت أسهمها أكثر من ثلثي قيمتها، إنها تخطط أيضًا لخفض الإنفاق وتمديد تجميد التوظيف خلال الربع الأول من العام، وفي الوقت نفسه، كان زوكربيرغ قد حذر الموظفين في أواخر سبتمبر من أن شركة ميتا تعتزم خفض النفقات وإعادة هيكلة الفرق.

وقال الرئيس التنفيذي إن Meta تتوقع أن يكون عدد الموظفين أصغر في عام 2023 مما هو عليه هذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...
الرياضة

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...

الرياضة
خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي

السعودية اليوم
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
العالم

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين

العالم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر
كأس العالم

صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

كأس العالم
الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...
العالم

الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...

العالم
مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء

السعودية اليوم
معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...
السعودية اليوم

معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...

السعودية اليوم