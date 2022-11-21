ميدو: أداء العنابي سيئ والبرازيل والأرجنتين الأقوى بالمونديال

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قال نجم المنتخب المصري الأول وفريق الزمالك سابقاً، أحمد حسام ميدو، إن أداء منتخب قطر (العنابي) كان سيئاً للغاية أمام نظيره الإكوادوري، مساء أمس الأحد في المباراة الافتتاحية بمونديال 2022، والتي انتهت بفوز الإكوادور بثنائية دون رد.
وأبدى نجم المنتخب المصري السابق سعادة كبيرة بنجاح حفل التنظيم المشرف لـ قطر في حفل الافتتاح، وأنه بمثابة نجاح لكل العرب والخليج العربي في مواجهة أي عنصرية أوروبية تنتقد لمجرد النقد استضافة دولة عربية للمونديال، منتقداً تصريحات لويس فان جال بهذا الشأن واعتبرها ميدو تصريحات عنصرية.
ميدو: أنا سعيد باهتمام قطر بالتراث الإسلامي في حفل افتتاح كأس العالم#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/uhXGqFfjS9
— Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) November 20, 2022
وتابع ميدو قائلاً، أمس الأحد: أنا سعيد باهتمام قطر بالتراث الإسلامي في حفل افتتاح كأس العالم 2022، الغرب مستكترين على العرب تنظيم مونديال عالمي ويكون ناجحاً تنظيمياً ودا كان واضح في حفل الافتتاح.
وأضاف أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج ستديو الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية، أمس الأحد، أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما الأقوى في المونديال.
ميدو: قطر كانت سيئة للغاية أمام الإكوادور.. والبرازيل والأرجنتين الأقوى في المونديال#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/8VzUD8PYCW
— Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) November 20, 2022
خسر المنتخب القطري الأول لكرة القدم المباراة الافتتاحية بكأس العالم المقامة على الأراضي القطرية، أمس الأحد، لصالح الإكوادور بهدفين دون رد أحرزهما فالنسيا، في مباراة جمعت بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
يذكر أن منتخب قطر سيواجه السنغال (أسود التيرانجا) في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم فيما ستلعب الإكوادور أمام هولندا في نفس اليوم.