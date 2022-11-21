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الغرب ينظر بعنصرية تجاه تنظيم قطر المونديال

ميدو: أداء العنابي سيئ والبرازيل والأرجنتين الأقوى بالمونديال

2022-11-21 الساعة 10:27
ميدو: أداء العنابي سيئ والبرازيل والأرجنتين الأقوى بالمونديال
المواطن - متابعة

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قال نجم المنتخب المصري الأول وفريق الزمالك سابقاً، أحمد حسام ميدو، إن أداء منتخب قطر (العنابي) كان سيئاً للغاية أمام نظيره الإكوادوري، مساء أمس الأحد في المباراة الافتتاحية بمونديال 2022، والتي انتهت بفوز الإكوادور بثنائية دون رد.

سعاد كبيرة

وأبدى نجم المنتخب المصري السابق سعادة كبيرة بنجاح حفل التنظيم المشرف لـ قطر في حفل الافتتاح، وأنه بمثابة نجاح لكل العرب والخليج العربي في مواجهة أي عنصرية أوروبية تنتقد لمجرد النقد استضافة دولة عربية للمونديال، منتقداً تصريحات لويس فان جال بهذا الشأن واعتبرها ميدو تصريحات عنصرية.

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وتابع ميدو قائلاً، أمس الأحد: أنا سعيد باهتمام قطر بالتراث الإسلامي في حفل افتتاح كأس العالم 2022، الغرب مستكترين على العرب تنظيم مونديال عالمي ويكون ناجحاً تنظيمياً ودا كان واضح في حفل الافتتاح.

التانجو والسامبا

وأضاف أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج ستديو الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية، أمس الأحد، أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما الأقوى في المونديال.

خسارة العنابي

خسر المنتخب القطري الأول لكرة القدم المباراة الافتتاحية بكأس العالم المقامة على الأراضي القطرية، أمس الأحد، لصالح الإكوادور بهدفين دون رد أحرزهما فالنسيا، في مباراة جمعت بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

يذكر أن منتخب قطر سيواجه السنغال (أسود التيرانجا) في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم فيما ستلعب الإكوادور أمام هولندا في نفس اليوم.

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