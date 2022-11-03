ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك

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قال أحمد حسام ميدو الشهير بالعالمي ونجم منتخب مصر والزمالك سابقا إنه ليس قلقا على مسار الزمالك في الدور المصري هذا الموسم رغم نتيجة مباراة الزمالك وإنبي أمس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الأسبوع الرابع.
قال ميدو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ما يقلقني فعلًا إن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك بيعمل حاجات في الكورة من أول الموسم غريبة جدا، أول مرة أشوفها أو أسمع عنها في الكورة بصراحة ده اللي قالقني.
وأضاف ميدو: التغييرات اللي عملها امبارح وتغيير مراكز اللاعبين اثناء المباراة وكأنه مكانش عايز يكسب.