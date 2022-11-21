ميسي: سألعب أمام السعودية وأريد الفوز

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن مواجهة بلاده لـ المنتخب السعودي غدًا في كأس العالم 2022، ستكون صعبة.

وتحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: ” المنتخب السعودي خصم صعب ولكننا نريد تحقيق أول 3 نقاط لنا في البطولة، والمنتخب الأرجنتيني متحد وبكل قوة، وذلك من أجل تحقيق الفوز، هذا المنتخب يذكرني بروح مونديال 2014″.

ميسي جاهز لمواجهة السعودية

وأضاف النجم الأرجنتيني: ” سعيد للغاية بأن هناك أناسًا ليسوا من الأرجنتين ويريدون فوزنا بلقب كأس العالم، هذا الأمر يُسعدني للغاية”.

وواصل: ” دائمًا اعتني بنفسي، وذلك من أجل مواصلة تقديم النتائج الإيجابية، ودائمًا الأفضل قادم، ليس لدي أي مشاكل بدنية وقادر على اللعب بصورة طبيعية غدًا”.

وكانت وسائل الإعلام الأرجنتينية تناقلت أول أمس خبرًا عن تدرب اللاعب ميسي منفردًا وبعيدًا عن التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي، لكن اللاعب الأرجنتيني أكد على جاهزيته.

وشارك البرغوث الأرجنتيني في مباراة منتخب الإمارات الودية الأربعاء الماضي، حيث حُسمت لمصلحة راقصي التانجو بخماسية دون رد.

لقبان لـ منتخب الأرجنتين

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و 1986، كما وصل لنهائي المونديال عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب أمام منافس واحد وهو منتخب ألمانيا.

وتُقام مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين غدًا على ملعب ” لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة.