ميسي مُهدد بالغياب عن مباراة السعودية

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يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهدد بعدم المشاركة في مباراة السعودية بعد غد الثلاثاء، وذلك في الجولة الأولى للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.
وكانت وسائل الإعلام الأرجنتينية تناقلت أمس خبرًا عن تدرب ليونيل ميسي منفردًا وبعيدًا عن التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين، وذلك قبل يومين من مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.
وحول هذا الأمر قالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يُعاني من إصابة عضلية، وشارك فقط في دقائق قليلة من تدريبات منتخب الأرجنتين أول أمس الجمعة وكان ذلك أمام بعض من وسائل الإعلام خلال الفترة المسموح بها للإعلاميين بالتواجد في تدريبات التانجو.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قد لا يُخاطر بإشراك نجم باريس سان جيرمان في مباراة السعودية، إذا استمرت إصابته العضلية.
وكان البرغوث الأرجنتيني شارك في مباراة الإمارات الودية الأربعاء الماضي، حيث حُسمت لمصلحة راقصي التانجو بخماسية دون رد.
وتُقام المباراة بعد غد الثلاثاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم في قطر، حيث تنطلق في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.
وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و 1986، كما وصل لنهائي المونديال عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب أمام منافس واحد وهو منتخب ألمانيا.