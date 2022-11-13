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في حديث لـ 24 الرياضية

ميهوب: لم أحقق طموحاتي وإدارة الأهلي لا ترحب بي

2022-11-13 الساعة 11:08
ميهوب: لم أحقق طموحاتي وإدارة الأهلي لا ترحب بي
المواطن – متابعة

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قال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق علاء ميهوب، إنه لم يحقق شيئا من طموحاته التي تمناها في عالم الساحرة المستديرة بسبب الإصابات المبكرة التي لحقت به.

علاقة جفاء

وأضاف علاء ميهوب في تصريحات لبرنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية، اليوم الأحد، أن هناك أشخاصًا في إدارة النادي الأهلي لا تريد وجوده، ولا يعرف ما السبب.

أهل التخصص

وتابع علاء ميهوب قائلًا لمقدم برنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية: لو أصبحت رئيس اتحاد الكرة المصري، أول قراراتي أن أضع لكل إدارة في الاتحاد ناس متخصصة.

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