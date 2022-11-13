ميهوب: لم أحقق طموحاتي وإدارة الأهلي لا ترحب بي

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قال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق علاء ميهوب، إنه لم يحقق شيئا من طموحاته التي تمناها في عالم الساحرة المستديرة بسبب الإصابات المبكرة التي لحقت به.
علاء ميهوب :
لم أحقق شيئا من طموحاتي بسبب إصابتي المبكرة …
في دقيقة … pic.twitter.com/wJwJiWzqCy
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022
علاء ميهوب :
هناك أشخاص لا يرغبون بتواجدي بالنادي الأهلي .. لا أعلم ما السبب!!.
في دقيقة … pic.twitter.com/12fgcxmku2
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022
وأضاف علاء ميهوب في تصريحات لبرنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية، اليوم الأحد، أن هناك أشخاصًا في إدارة النادي الأهلي لا تريد وجوده، ولا يعرف ما السبب.
علاء ميهوب :
لو أصبحت رئيس اتحاد الكرة المصري .. أول قراراتي أضع لكل إدارة في الاتحاد ناس متخصصة
في دقيقة … pic.twitter.com/Z8EQMlZ0Pj
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022
وتابع علاء ميهوب قائلًا لمقدم برنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية: لو أصبحت رئيس اتحاد الكرة المصري، أول قراراتي أن أضع لكل إدارة في الاتحاد ناس متخصصة.