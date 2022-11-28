نادي النصر لـ فينسينت أبو بكر: فخورون بك

وجه نادي النصر كلمات الإشادة والثناء لمحترفه الكاميروني فينسينت أبو بكر، بعد أن ساهم في تعادل بلاده أمام صربيا اليوم بنتيجة 3-3 في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” الدقائق التي ظهر فيها حسم أبو بكر مع منتخب بلاده أمام صربيا حيث ساهم في إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة بالتعادل بنتيجة 3-3.

وعلق حساب نادي النصر قائلًا: ” أداء مذهل من نجمنا الكاميروني فينسينت أبو بكر، فخورون بك وبالتوفيق في المباراة القادمة”.

فينسنيت أبو بكر المنقذ

ونجح فينسينت أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة بعد دخوله للقاء بـ 10 دقائق كبديل ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.

وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثية لكل فريق، حيث أصبح رصيد منتخب الكاميرون نقطة في المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما أصبح رصيد منتخب صربيا نقطة في المركز الرابع.

جدير بالذكر، المنتخب الكاميروني سيواجه منتخب البرازيل مساء الجمعة المقبلة في العاشرة مساءً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المونديال، بينما يلعب منتخب صربيا في نفس التوقيت أمام منتخب سويسرا.

ورغم صعوبة المهمة، لكن منتخب الكاميرون بحاجة إلى الفوز على البرازيل مع فوز صربيا على سويسرا أو التعادل بين المنتخبين ليتأهل إلى دو الـ16.