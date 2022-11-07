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ناد إنجليزي يسعى لضم كريستيانو رونالدو

2022-11-07 الساعة 11:50
ناد إنجليزي يسعى لضم كريستيانو رونالدو
المواطن - الرياض

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يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام تشيلسي

وذكرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، اليوم الاثنين: “رونالدو يتطلع لخوض تجربة جديدة، ويعرف أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي”.

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وأضافت: “حتى الآن، لا يوجد نادٍ يرغب في ضم كريستيانو رونالدو سوى تشيلسي، الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد، كما أن رئيس النادي، تود بويلي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها في يناير”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @ManUtd

رحيل كريستيانو رونالدو

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن رونالدو كان يرغب في الرحيل بالميركاتو الصيفي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتلق أي عرض سوى من الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @ManUtd

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، وهناك إمكانية لرحيله في الميركاتو الشتوي؛ حال تلقيه عرضًا مناسبًا، في ظل أزماته الأخيرة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

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