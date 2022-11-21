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نشر صورة ساخرة عبر إنستجرام

نجل ترامب يسخر من مساعدات بايدن لأوكرانيا

2022-11-21 الساعة 9:37
نجل ترامب يسخر من مساعدات بايدن لأوكرانيا
المواطن - متابعة

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نشر دونالد جون ترامب، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة ساخرة يسخر فيها من جمع التبرعات من أجل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

أين الأموال؟

وفي الصورة المركبة الهزلية التي نشرها ترامب الابن، عبر موقع إنستجرام، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يسأل نظيره الأمريكي عبر الهاتف: أين أموالي يا جو؟

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وفي نفس الصورة يرد عليه جو بايدن: لا تقلق، يقوم 87000 من مفتشي الضرائب بتحصيلها في الوقت الراهن.

محاكاة ساخرة

وفي تعليقاته على المنشور، شدد ترامب الابن، على أن هذه طبعا مجرد محاكاة ساخرة لا أكثر.

وأضاف: لكنني لن أتفاجأ، مثل أي شخص عاقل، إن كانت الأمور تجري بهذا الشكل بالفعل.

المساعدات الأمريكية

في الربيع الماضي، خصص الكونجرس حوالي 40 مليار دولار للإدارة الرئاسية الأمريكية لتمويل المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي، وقع بايدن قانونًا لتمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف ديسمبر، بما في ذلك 12.4 مليار دولار إضافية لهذا الغرض، وفقًا لروسيا اليوم.

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