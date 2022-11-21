نجل ترامب يسخر من مساعدات بايدن لأوكرانيا

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نشر دونالد جون ترامب، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة ساخرة يسخر فيها من جمع التبرعات من أجل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وفي الصورة المركبة الهزلية التي نشرها ترامب الابن، عبر موقع إنستجرام، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يسأل نظيره الأمريكي عبر الهاتف: أين أموالي يا جو؟
وفي نفس الصورة يرد عليه جو بايدن: لا تقلق، يقوم 87000 من مفتشي الضرائب بتحصيلها في الوقت الراهن.
وفي تعليقاته على المنشور، شدد ترامب الابن، على أن هذه طبعا مجرد محاكاة ساخرة لا أكثر.
وأضاف: لكنني لن أتفاجأ، مثل أي شخص عاقل، إن كانت الأمور تجري بهذا الشكل بالفعل.
في الربيع الماضي، خصص الكونجرس حوالي 40 مليار دولار للإدارة الرئاسية الأمريكية لتمويل المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.
وفي أكتوبر الماضي، وقع بايدن قانونًا لتمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف ديسمبر، بما في ذلك 12.4 مليار دولار إضافية لهذا الغرض، وفقًا لروسيا اليوم.