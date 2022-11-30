نقل أكثر من 17 ألف مشجع اليوم بين منفذي سلوى وأبو سمرة

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
نقلت خدمات النقل الترددي بالحافلات بين منفذي سلوى وأبو سمرة منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 17 ألف مشجع عبر أكثر من 400 رحلة مجانية، بالتزامن مع مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب المكسيك ضمن لقاء المجموعات في مونديال كأس العالم قطر 2022.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن حركة النقل بالحافلات الترددية المتواصلة وعلى مدار الساعة أسهمت في تسهيل تنقل وتدفق الحشود الغفيرة من الجماهير الراغبة في الحضور المباراة الحاسمة والمهمة للمنتخب السعودي.
وأكدت الهيئة وجود الفرق الداعمة والمشرفة من قبلها؛ للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة للمشجعين وعلى مدار الساعة في جميع المواقع المخصصة لخدمات النقل الترددي في منفذ سلوى، وكذلك في المدن الرئيسية الرياض والدمام ومدينة جدة لنقل المشجعين من وإلى المطارات، وأيضًا الخدمات المقدمة في محافظة الأحساء.
وأفادت الهيئة العامة للنقل أنه بإمكان الجماهير التواصل مع مركز الاتصال الموحَّد 911 لاستفساراتهم أو مساعدتهم، منوِّهة بأهمية حجز الجماهير خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى عبر الرابط التالي: هنا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مواقف السيارات في مدينة التمور بالأحساء أو المواقف المخصصة للسيارات في منفذ أبو سمرة في الجانب القطري عبر تطبيق “هيَّا”.