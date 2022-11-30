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نقل أكثر من 17 ألف مشجع اليوم بين منفذي سلوى وأبو سمرة

2022-11-30 الساعة 9:51
نقل أكثر من 17 ألف مشجع اليوم بين منفذي سلوى وأبو سمرة
المواطن - واس

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نقلت خدمات النقل الترددي بالحافلات بين منفذي سلوى وأبو سمرة منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 17 ألف مشجع عبر أكثر من 400 رحلة مجانية، بالتزامن مع مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب المكسيك ضمن لقاء المجموعات في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن حركة النقل بالحافلات الترددية المتواصلة وعلى مدار الساعة أسهمت في تسهيل تنقل وتدفق الحشود الغفيرة من الجماهير الراغبة في الحضور المباراة الحاسمة والمهمة للمنتخب السعودي.

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خدمات النقل الترددي

وأكدت الهيئة وجود الفرق الداعمة والمشرفة من قبلها؛ للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة للمشجعين وعلى مدار الساعة في جميع المواقع المخصصة لخدمات النقل الترددي في منفذ سلوى، وكذلك في المدن الرئيسية الرياض والدمام ومدينة جدة لنقل المشجعين من وإلى المطارات، وأيضًا الخدمات المقدمة في محافظة الأحساء.

وأفادت الهيئة العامة للنقل أنه بإمكان الجماهير التواصل مع مركز الاتصال الموحَّد 911 لاستفساراتهم أو مساعدتهم، منوِّهة بأهمية حجز الجماهير خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى عبر الرابط التالي: هنا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مواقف السيارات في مدينة التمور بالأحساء أو المواقف المخصصة للسيارات في منفذ أبو سمرة في الجانب القطري عبر تطبيق “هيَّا”.

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