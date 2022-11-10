نيوكاسل يواصل انتفاضته

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين.

تأهل بكأس الرابطة

ولعب نيوكاسل ضد كريستال بالاس بالأمس ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، وانتهت الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخطف “الماكبايس” بطاقة التأهل بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

تألق نيوكاسل

وجاء تأهل “الماكبايس” إلى ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين، استكمالًا لمسلسل تألق الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفني إيدي هاو، حيث نجح في تحقيق نتائج مميز منذ التعاقد معه قبل عام خلفًا للمدرب ستيف بروس.

ويُقدم “الماكبايس” مستوى مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتفوق على الكبار؛ ويحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، خلف آرسنال المتصدر بـ34 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف بـ32 نقطة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة واحدة، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بالتساوي مع آرسنال ومانشستر سيتي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل نتائج مميزة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل بنتيجة 3/3 ضد مانشستر سيتي، وتعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد، وفاز على توتنهام وإيفرتون، وخسر في الوقت القاتل ضد ليفربول.