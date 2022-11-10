Icon

شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن Icon احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تأهله بكأس الرابطة

نيوكاسل يواصل انتفاضته

2022-11-10 الساعة 10:54
نيوكاسل يواصل انتفاضته
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين.

تأهل بكأس الرابطة

ولعب نيوكاسل ضد كريستال بالاس بالأمس ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، وانتهت الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخطف “الماكبايس” بطاقة التأهل بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

قد يهمّك أيضاً
Img

أرتيتا: النني يدفعنا للعمل

Img

خطوات تفعيل ميزة إخفاء متصل الآن بالواتساب

نيوكاسل ضد كريستال بالاس
جانب من المباراة – المصدر nufc

تألق نيوكاسل

وجاء تأهل “الماكبايس” إلى ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين، استكمالًا لمسلسل تألق الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفني إيدي هاو، حيث نجح في تحقيق نتائج مميز منذ التعاقد معه قبل عام خلفًا للمدرب ستيف بروس.

نيوكاسل وكريستال بالاس في كأس الرابطة
جانب من المباراة – المصدر @NUFC

ويُقدم “الماكبايس” مستوى مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتفوق على الكبار؛ ويحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، خلف آرسنال المتصدر بـ34 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف بـ32 نقطة.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة واحدة، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بالتساوي مع آرسنال ومانشستر سيتي.

نادي نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل نتائج مميزة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل بنتيجة 3/3 ضد مانشستر سيتي، وتعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد، وفاز على توتنهام وإيفرتون، وخسر في الوقت القاتل ضد ليفربول.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار
حصاد اليوم

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار

حصاد اليوم
في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!

السعودية اليوم
صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري
الرياضة

صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري

الرياضة
إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022
السعودية اليوم

إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022

السعودية اليوم
وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء
السعودية اليوم

40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء

السعودية اليوم
تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي
السعودية اليوم

تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي

السعودية اليوم
أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022
كأس العالم

أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022

كأس العالم