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هبت هبوب المربعانية والشبط

2022-11-09 الساعة 5:42
هبت هبوب المربعانية والشبط
المواطن - الرياض

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قال خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق إن أشد أوقات النهار حرارة هي قبيل العصر حيث تجتمع حرارة باطن الأرض مع حرارة الأجواء فيما تكون أدنى درجات الحرارة قبيل الفجر حين تجتمع برودة باطن الأرض مع برودة الأجواء.

 

وأشار إلى أن البرد يشتد في موسمي المربعانية والشبط خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام وفي ذلك يقول القدماء:
هب هبوب الشمال وبردها شين
ما تدفي النار لو حنا شعلناها
ولفت إلى أن الشمس حين تصل الشمس إلى خط الاستواء نزولًا تبدأ في تخزين البرودة وعند وصولها إلى مدار السرطان تنفثها على هيئة صقيع.

بداية المربعانية

وفي وقت سابق قال الزعاق أن الشتاء مكون من المربعانية والشبط والعقارب، ويستمر فصل الشتاء 3 أشهر هي ديسمبر ويناير وفبراير.

يذكر أن بداية الوسم كانت في 20 ربيع أول 1444هـ 16 أكتوبر في حين تبدأ المربعانية في 13 جمادى الأولى 7 ديسمبر.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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