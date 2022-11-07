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بطريقة غير معتادة

همسة بأذن سوناك تجعله يغادر قمة المناخ

2022-11-07 الساعة 10:31
همسة بأذن سوناك تجعله يغادر قمة المناخ
المواطن - متابعة

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وثقت عدسات الكاميرات لحظة مغادرة رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ بمصر مسرعًا وبطريقة غير معتادة.

همس في أذنه

جاءت مغادرة رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك قبل خطابه في مؤتمر المناخ، وبعدما همس مساعده في أذنه.

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ولم يعرف سبب خروج الرئيس البريطاني بهذه الطريقة التي أثارت الاستغراب لدى الحضور والمشاهدين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: يجب أن تواصل بلادنا القيادة التي أظهرتها فيما يتعلق بالتغير المناخي.

وأردف سوناك: “من المهم وجودنا في COP27 اليوم لمواصلة جهود غلاسكو”.

كانت أعمال مؤتمر كوب 27 انطلقت في شرم الشيخ، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

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