هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى.

– خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.

– أخصائي صحي – أمراض تنفسية.

– خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.

– كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.

– كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.

– رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.

– رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.

– مدير إدارة الأمراض المنقولة بالنواقل.

– اخصائي أول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.

– خبير اول صحي – الأمراض غير السارية.

– أخصائي صحي – مختبرات.

– أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.

– أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.

– أخصائي أول صحي – صحة عامة.

– أخصائي صحي – معلوماتية صحية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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