Icon

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى

هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

2022-11-26 الساعة 11:20
هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى.
– خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.
– أخصائي صحي – أمراض تنفسية.
– خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.
– كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.
– كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.
– رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.
– رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.
– مدير إدارة الأمراض المنقولة بالنواقل.
– اخصائي أول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.
– خبير اول صحي – الأمراض غير السارية.
– أخصائي صحي – مختبرات.
– أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.
– أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.
– أخصائي أول صحي – صحة عامة.
– أخصائي صحي – معلوماتية صحية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال 

Img

مشجع ياباني يشكر مديره على الإجازة من المدرجات

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم