هيرفي رينارد: الأخضر ليس في نزهة بالمونديال

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أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر ليس في نزهة خلال مشاركته في كأس العالم، مضيفًا أن الفريق يريد تقديم الأفضل وإسعاد جماهيره.
رينارد: أشكر سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كلماته مع لاعبي #منتخب_السعودية قبل المونديال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lDdHptBkqBقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين غدًا في المونديال: ” أود شكر سمو الأمير محمد بن سلمان على كلماته التشجيعية والتحفيزية لنا وكان حديثًا إيجابيًا مع سموه قبل المنافسة في بطولة مهمة”.
وواصل رينارد: ” لسنا في نزهة في المونديال، نريد تقديم الأفضل لنجعل جميع السعوديين في قطر وفي المملكة فخورين بنا، هذا أهم شيء بالنسبة لنا”.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.