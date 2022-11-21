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في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين

هيرفي رينارد: الأخضر ليس في نزهة بالمونديال

2022-11-21 الساعة 7:58
هيرفي رينارد: الأخضر ليس في نزهة بالمونديال
المواطن - محمد سمعه

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أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر ليس في نزهة خلال مشاركته في كأس العالم، مضيفًا أن الفريق يريد تقديم الأفضل وإسعاد جماهيره.

أبرز ما قاله رينارد

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين غدًا في المونديال: ” أود شكر سمو الأمير محمد بن سلمان على كلماته التشجيعية والتحفيزية لنا وكان حديثًا إيجابيًا مع سموه قبل المنافسة في بطولة مهمة”.

وواصل رينارد: ” لسنا في نزهة في المونديال، نريد تقديم الأفضل لنجعل جميع السعوديين في قطر وفي المملكة فخورين بنا، هذا أهم شيء بالنسبة لنا”.

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

الأخضر يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، قبل مواجهة بولندا في الجولة الثانية، ثم المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة.

أفضل نتيجة لـ الأخضر

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان قد حقق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بالوصول لدور الـ16 في نسخة 1994.
ومن المتوقع مشاركة القائد سلمان الفرج في التشكيل الأساسي لـ المنتخب السعودي غدًا، بعد تعافيه من إصابة في الكتف كان تعرض لها في مواجهة آيسلندا الودية.

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