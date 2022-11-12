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تسريع مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة والمشاريع السياحة

وزير الاتصالات : المملكة أثبتت أنها وطن الطموحات والعمل لمستقبل الإنسان والكوكب

2022-11-12 الساعة 6:18
وزير الاتصالات : المملكة أثبتت أنها وطن الطموحات والعمل لمستقبل الإنسان والكوكب
المواطن - واس

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شارك  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، في جلسة نقاشية أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» والتي تقام فعالياتها هذه الأيام على هامش مؤتمر «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ .

الطموح والعمل

وأكد  الوزير السواحه خلال الجلسة أن المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- انتقلت من الطموح إلى العمل خلال السنتين الماضيتين لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة.

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كوادر وطنية

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة مستفيدةً من الإمكانات التقنية الهائلة والكوادر الوطنية الرقمية التي تزخر بها، في تسريع مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة والمشاريع السياحة صديقة البيئة ومشاريع احتجاز وتخزين الكربون التي تعتبر الأكبر في العالم، كما سلط معاليه الضوء على نماذج أعمال مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة في كل من أرامكو وسابك والبحر الأحمر ونيوم.

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