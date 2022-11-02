وزير الخارجية : لن نتنازل عن قيمنا ولا نسمح للآخرين بفرض قيمهم

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة تعتز بقيمها ولن تتنازل عنها ولن تسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا.

فيديو | #وزير_الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: لقد أفرزت الأزمات العالمية المتتالية تحديات مشتركة أثرت على أمن واستقرار منطقتنا العربية وأضعفت من وتيرة تعافيها الاقتصادي وفرص تحقيق التنمية لمواطنيها#الإخبارية pic.twitter.com/MFNeFXCs0n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2022

وأضاف الأمير فيصل خلال كلمته باجتماع القمة العربية المنعقد بالجزائر، “نؤكد اعتزازنا بقيمنا المستقاة من شريعتنا الإسلامية التي لن نتنازل عنها ولن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا”

وتابع أن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أنه يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية المتتالية أفرزت تحديات مشتركة أثرت على أمن واستقرار المنطقة العربية وأضعفت من وتيرة تعافيها الاقتصادي وفرص تحقيق التنمية لمواطنيها، وهذا يستدعي منا التنسيق والتشاور ونبذ الخلافات.

تدخلات خارجية

وأشار إلى أن التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها، مؤكدًا رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين.

وتابع وزير الخارجية قوله “لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا”، لافتًا إلى أن التكامل الاقتصادي أمر مهم للدول العربية والمملكة تسعى لذلك.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد ضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء، كما تسعى إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.