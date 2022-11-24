وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة، بالرياض، النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان السيد عادلبيك قاسم علييف، رئيس الوفد القرغيزي المشارك في أعمال الدورة (الثالثة) للجنة المشتركة السعودية ـ القرغيزية التي عقدت خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2022م في مدينة الرياض.

تعزيز العلاقات

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تَسلم سمو وزير الخارجية من معالي النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان خطاباً وهدية من الحكومة القرغيزية نيابةً عن سموه الكريم.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف.