وزير النقل: التاكسي يخدم أكثر من 100 مدينة

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن التحول الرقمي ساهم في انتشار خدمة الأجرة “التاكسي” في المملكة.
فيديو | وزير النقل م. صالح الجاسر: التحول الرقمي ساهم في انتشار خدمة الأجرة "التاكسي" في المملكة #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/ozMsa1cBdNقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022
جاء ذلك خلال كلمته بأعمال ملتقى الحكومة الرقمية التي انطلق في نسخته الأولى، اليوم الأربعاء، تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمواصلة رحلة التحول الرقمية.
ووفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”، أوضح الجاسر، أن خدمة الأجرة “التاكسي” كانت متواجدة بالمملكة في ثماني مدن رئيسية فقط، والآن هي موجودة في أكثر من مئة مدينة وبلدة بحكم التقدم الرقمي، والذي جعلها خدمة أكثر كفاءة وتعتمد على الاقتصاد التشاركي.
وتابع: “خصصنا مسارًا للتحول الرقمي يطور الخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد”، موضحًا أن هذا المسار به العديد من المبادرات تستهدف للاستفادة ما تقدمه الحكومة الرقمية والتحول الرقمي من إمكانيات لتطوير الخدمات وكفاءة العمل وتقديم تجربة مميزة للمستفيد النهائي وأيضًا الشركات التي تتعامل مع الوزارة.
فيديو | وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر: خصصنا مسارا للتحول الرقمي يطور الخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/ypnq2W3mMK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022