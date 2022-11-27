وظائف بالشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
التقارير الطبية:
المؤهلات والخبرات:
منسق الموافقة الطبية:
المؤهلات والخبرات:
ضابط السلامة الإشعاعية / فيزيائي طبي:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).