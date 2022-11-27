وظائف بالشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: التقارير الطبية: قد يهمّك أيضاً عبده خال: الفوز على بولندا طريق إضافي لإشعال الفرح.. ليس هناك مستحيل جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر تطلقان برنامج رواد الضيافة المنتهي بالتوظيف المؤهلات والخبرات: تعليم: دبلوم خبرة سنتين (2).

الثانوية العامة خبرة أربع (4) سنوات.

ثلاث (3) سنوات خبرة في مجال المحاسبة.

خبرة جيدة في وضع مماثل خاصة في حسابات المرضى.

الكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية

معرفة بالحاسوب (Excel و Word 2000)

معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

على دراية باللغة الإنجليزية الطبية. منسق الموافقة الطبية: المؤهلات والخبرات: تعليم: دبلوم خبرة سنتين (2).

الثانوية العامة مع خبرة أربع (4) سنوات.

ثلاث (3) سنوات خبرة في مجال المحاسبة.

خبرة جيدة في وضع مماثل خاصة في حسابات المرضى.

الكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية

معرفة بالحاسوب (Excel و Word 2000)

معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

على دراية باللغة الإنجليزية الطبية. ضابط السلامة الإشعاعية / فيزيائي طبي: المؤهلات والخبرات: مشرف iology. المؤهلات: ما لا يقل عن: التعليم: بكالوريوس علوم في Radiolo

gic التكنولوجيا أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الطبية الحيوية

حاصل على إجازة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أقدم من رخصة مهنية لممارسة (KACARE) / NRRC. يجب أن يكون قد تلقى تدريبًا معترفًا به من قبل الهيئة التنظيمية المختصة في

مجال قياس الإشعاع المؤين طريقة التقديم: أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27نوفمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).