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للعمل في عدة مدن

وظائف بالشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

2022-11-27 الساعة 10:19
وظائف بالشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

التقارير الطبية:

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المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: دبلوم خبرة سنتين (2).
  •  الثانوية العامة خبرة أربع (4) سنوات.
  •  ثلاث (3) سنوات خبرة في مجال المحاسبة.
  •  خبرة جيدة في وضع مماثل خاصة في حسابات المرضى.
  •  الكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية
  •  معرفة بالحاسوب (Excel و Word 2000)
  •  معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
  •  على دراية باللغة الإنجليزية الطبية.

منسق الموافقة الطبية:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: دبلوم خبرة سنتين (2).
  •  الثانوية العامة مع خبرة أربع (4) سنوات.
  •  ثلاث (3) سنوات خبرة في مجال المحاسبة.
  •  خبرة جيدة في وضع مماثل خاصة في حسابات المرضى.
  •  الكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية
  •  معرفة بالحاسوب (Excel و Word 2000)
  •  معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
  •  على دراية باللغة الإنجليزية الطبية.

ضابط السلامة الإشعاعية / فيزيائي طبي:

 المؤهلات والخبرات:

  • مشرف iology. المؤهلات: ما لا يقل عن: التعليم: بكالوريوس علوم في Radiolo
  • gic التكنولوجيا أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الطبية الحيوية
  • حاصل على إجازة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • أقدم من رخصة مهنية لممارسة (KACARE) / NRRC. يجب أن يكون قد تلقى تدريبًا معترفًا به من قبل الهيئة التنظيمية المختصة في
  • مجال قياس الإشعاع المؤين

طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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