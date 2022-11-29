وفاة ملياردير روسي في حادث تحطم مروحية 

توفي فياتشيسلاف تاران، 53 عامًا، المؤسس المشارك لمنصة التجارة والاستثمار Libertex، بعد تحطم مروحيته في ظروف غامضة في منتجع بالقرب من موناكو.

وتسبب الحادث في مقتل السيد تاران الذي عاش في موناكو لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى طيار المروحية مخضرم.

وكان رجل الأعمال العملاق في سوق العملات المشفرة، يطير مع طيار متمرس له خبرة 35 عامًا وكان من المفترض أن يرافقهما راكب آخر، لكنه ألغى رحلته في اللحظة الأخيرة.

وتحطمت المروحية من طراز H130 ذات المحرك الواحد في حوالي الساعة 1 مساءً، وقد بدأ التحقيق في ملابسات الوفاة.

قائمة من الوفيات الغامضة

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن هذا الحادث هو الأحدث في قائمة متزايدة من الأشخاص ذوي النفوذ في روسيا الذين يموتون فجأة، حيث شملت الوفيات رؤساء من شركات الطاقة والنفط والتمويل والشحن بالإضافة إلى قلة من أصحاب الملايين.

وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن هذه الوفيات باعتبار أنها حالات انتحار وتتم في ظروف وملابسات غامضة.

ضحايا منصات العملات المشفرة

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 3 أشخاص بارزين في عالم التشفير والعملات الرقمية، في روسيا، توفوا في الأسابيع الأخيرة، منهم فياتشيسلاف تاران، وتيانتيان كولاندر، 30 عامًا الذي مات أثناء نومه الأسبوع الماضي، بينما غرق المليونير نيكولاي موشيجيان، 29 عامًا، على شاطئ بورتوريكو.

وكولاندر هو المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Amber Group ومقرها هونغ كونغ وقد توفي بشكل مفاجئ في 23 نوفمبر.

ومات موشيجيان بعد ساعات فقط من تغريدة قال فيها إنه قيل له إن وكالة الاستخبارات المركزية CIA ونظيرتها الموساد الإسرائيلية يخططان لاغتياله، ووقع حادث وفاته في يوم صحو بلا عواصف أو طقس غير معتاد.