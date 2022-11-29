Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يتم التحقيق في ملابسات الواقعة

وفاة ملياردير روسي في حادث تحطم مروحية 

2022-11-29 الساعة 5:12
وفاة ملياردير روسي في حادث تحطم مروحية 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

توفي فياتشيسلاف تاران، 53 عامًا، المؤسس المشارك لمنصة التجارة والاستثمار Libertex، بعد تحطم مروحيته في ظروف غامضة في منتجع بالقرب من موناكو.

وتسبب الحادث في مقتل السيد تاران الذي عاش في موناكو لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى طيار المروحية مخضرم.

قد يهمّك أيضاً
Img

جولة للسفير الياباني بقرية الأنمي في بوليفارد

Img

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال 

تاران مع زوجته

وكان رجل الأعمال العملاق في سوق العملات المشفرة، يطير مع طيار متمرس له خبرة 35 عامًا وكان من المفترض أن يرافقهما راكب آخر، لكنه ألغى رحلته في اللحظة الأخيرة.

وتحطمت المروحية من طراز H130 ذات المحرك الواحد في حوالي الساعة 1 مساءً، وقد بدأ التحقيق في ملابسات الوفاة.

قائمة من الوفيات الغامضة

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن هذا الحادث هو الأحدث في قائمة متزايدة من الأشخاص ذوي النفوذ في روسيا الذين يموتون فجأة، حيث شملت الوفيات رؤساء من شركات الطاقة والنفط والتمويل والشحن بالإضافة إلى قلة من أصحاب الملايين.

وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن هذه الوفيات باعتبار أنها حالات انتحار وتتم في ظروف وملابسات غامضة.

وفاة ملياردير روسي في حادث تحطم مروحية 

ضحايا منصات العملات المشفرة

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 3 أشخاص بارزين في عالم التشفير والعملات الرقمية، في روسيا، توفوا في الأسابيع الأخيرة، منهم فياتشيسلاف تاران، وتيانتيان كولاندر، 30 عامًا الذي مات أثناء نومه الأسبوع الماضي، بينما غرق المليونير نيكولاي موشيجيان، 29 عامًا، على شاطئ بورتوريكو.

وكولاندر هو المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Amber Group ومقرها هونغ كونغ وقد توفي بشكل مفاجئ في 23 نوفمبر.

ومات موشيجيان بعد ساعات فقط من تغريدة قال فيها إنه قيل له إن وكالة الاستخبارات المركزية CIA ونظيرتها الموساد الإسرائيلية يخططان لاغتياله، ووقع حادث وفاته في يوم صحو بلا عواصف أو طقس غير معتاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم