ولي العهد يتوسط الصورة الجماعية

توسط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤساء الدول والحكومات لدى التقاطهم صورة جماعية تذكارية في مقر انعقاد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية بشرم الشيخ.

وحسب ما وثقته قناة “الإخبارية”، ظهر ولي العهد، بجانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أجل التقاط الصورة الجماعية لرؤساء الدول والحكومات المتواجدين بقمة قمة المناخ.

وترأس ولي العهد والرئيس المصري اليوم قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للمناخ.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استضافة المملكة مقر المبادرة، مؤكدًا أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة.

الحياد الصفري

وأعلن ولي العهد عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.

وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.