ولي العهد يتوسط الصورة الجماعية

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم ولي العهد يغادر إلى مصر والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها
توسط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤساء الدول والحكومات لدى التقاطهم صورة جماعية تذكارية في مقر انعقاد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية بشرم الشيخ.
فيديو | #ولي_العهد يتوسط رؤساء الدول والحكومات لدى التقاطهم صورة جماعية في مقر قمة المناخ بشرم الشيخ #محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 7, 2022
وحسب ما وثقته قناة “الإخبارية”، ظهر ولي العهد، بجانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أجل التقاط الصورة الجماعية لرؤساء الدول والحكومات المتواجدين بقمة قمة المناخ.
وترأس ولي العهد والرئيس المصري اليوم قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للمناخ.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استضافة المملكة مقر المبادرة، مؤكدًا أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة.
وأعلن ولي العهد عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.