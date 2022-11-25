ويلز تخسر من إيران بثنائية في الوقت القاتل

خسر منتخب ويلز من نظيره الإيراني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

إيران ضد ويلز

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المنتخب الآسيوي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب روزيه جشمي في الدقيقة الـ91، ثم بعدها أضاف اللاعب رامين رضائيان الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وكانت المباراة شهدت طرد الحارس الويلزي واين هينسي في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد المنتخب الآسيوي بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.

بكاء الجماهير

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ لاعبي منتخب إيران وهم يرددون نشيدهم الوطني على استحياء، وسط صافرات الاستهجان وبكاء من جماهيرهم، قبل انطلاق مباراة ويلز في الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات.

ولم يردد لاعبو المنتخب الإيراني نشيد بلادهم في مباراة إنجلترا السابقة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية في طهران، لكن البعض منهم قبل انطلاق مباراة ويلز غنى النشيد الوطني لبلاده على استحياء، ولم تظهر الحماسة الطبيعية للاعبين عند ترديد نشيد بلادهم، كما التقطت الكاميرا بكاء رجل وسيدة من الجماهير الإيرانية أثناء عزف النشيد الوطني بسبب سوء الأوضاع السياسية في البلاد.

وسيواجه المنتخب الآسيوي، نظيره الأمريكي في الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، في تكرار للمواجهة التي حدثت بينهما في دور المجموعات في عام 1998 في كأس العالم بفرنسا، وفاز وقتها المنتخب الآسيوي بنتيجة هدفين لهدف.