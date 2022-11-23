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سيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة

ياسر الشهراني حالته مستقرة ويجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية

2022-11-23 الساعة 2:06
ياسر الشهراني حالته مستقرة ويجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية
المواطن - الرياض

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أكد المنتخب السعودي أنه تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية؛ نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة وأجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تحت الملاحظة:

ولفت المنتخب، في بيان له على تويتر، إلى أن ياسر الشهراني سيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة.

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وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى بالكادر الطبي للمستشفى، واستمع إلى تفاصيل حالة اللاعب، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، بعد اصطدامه مع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، ليُغادر الملعب، ويُشارك محمد البريك بدلًا منه عند الدقيقة 98.

 

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