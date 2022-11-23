ياسر الشهراني حالته مستقرة ويجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أكد المنتخب السعودي أنه تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية؛ نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة وأجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
ولفت المنتخب، في بيان له على تويتر، إلى أن ياسر الشهراني سيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة.
وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى بالكادر الطبي للمستشفى، واستمع إلى تفاصيل حالة اللاعب، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني.
وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، بعد اصطدامه مع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، ليُغادر الملعب، ويُشارك محمد البريك بدلًا منه عند الدقيقة 98.