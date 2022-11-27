ياسر القحطاني: حمدالله كان يستحق التواجد أساسيًا أمام بلجيكا

أوضح ياسر القحطاني نجم الكرة السعودية السابق ومحلل قنوات Bein Sports القطرية، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله كان يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب أمام بلجيكا في مباراة ستنطلق بعد قليل بين المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بمونديال قطر.

وتحدث القحطاني قبل بدء المباراة قائلًا: ” حمدالله كان يستحق التواجد أساسيًا في تشكيل المغرب لمباراة بلجيكا، واستدعاؤه للمونديال كان قرارًا صحيحًا، ولكن هذا قرار الركراكي وندعمه وندعم المنتخب المغربي من أجل الفوز”.

حمدالله احتياطيًا

ويتواجد نجم نادي الاتحاد على مقاعد البدلاء لمباراة اليوم، حيث جاء تشكيل منتخب المغرب مكونًا من: “بونو – حكيمي – مزراوي – سفيان أمرابط – نايف أجرد – سايس – زياش – أوناحي – سليم أملاح – بوفال -النصيري”.

وكان نجم الاتحاد، شارك في آخر 9 دقائق من مباراة كرواتيا في الجولة الأولى محققًا أرقامًا صدمت مشجعي المغرب.

ولم يلمس نجم المنتخب المغربي الكرة إلا مرتين فقط ولم يُقدم تمريرة مفتاحية أو يراوغ مراوغة واحدة صحيحة، بجانب عدم تسديده أي كرة على مرمى المنتخب الكرواتي.