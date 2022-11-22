يا ويله ميسي .. جمهور الأخضر يحقق وعده ويحتفل بالفوز التاريخي

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احتفل أنصار وعشاق المنتخب السعودي، بفوز الأخضر الثمين على المنتخب الأرجنتيني ظهر اليوم وذلك بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم.
وتغنت جماهير الأخضر بأهازيج التشجيع الشهيرة عقب الفوز على الأرجنتين وهي ” يا ويله ميسي يا ويله، بالأخضر جيناه وعذبناه”، وذلك بعد تألق دفاع الأخضر والحارس محمد العويس في المباراة، حيث ساهموا جميعًا في حصد المنتخب السعودي لأول 3 نقاط ثمينة في مونديال قطر.
وانطلقت جماهير الأخضر في الرياض وفي سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، للاحتفال بالفوز على التانجو، حيث منهم من قفز فرحًا بعد صافرة النهاية، بجانب قيام بعض من الجمهور بسجدة الشكر تعقيبًا على الفوز الثمين.
ليونيل ميسي كان افتتح التسجيل لـ منتخب الأرجنتين بالدقيقة الـ9 من ركلة جزاء، ثم تمكن كل من صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، من إحراز ثنائية المنتخب السعودي في شباك إيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.
ويسعى الأخضر إلى تحقيق نفس إنجاز مونديال 1994 بالتأهل إلى دور ثمن النهائي في أول مشاركة له.
وكانت جماهير المنتخب السعودي أثنت على خطة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجح بفضل الدفاع المتقدم في إيقاع لاعبي منتخب الأرجنتين في فخ التسلل 7 مرات فقط خلال الشوط الأول.