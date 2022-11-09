يعتزم الزواج للمرة الـ 88 لسبب غريب

أثارت قصة الستيني الإندونيسي ضجة واسعة في بلاده بسبب تجربته الغريبة في الارتباط بالنساء منذ أن كان في الـ 14عامًا.

الزواج للمرة الـ 88

ويعتزم إندونيسي الزواج للمرة الـ 88، بحثًا عن عشقه الدائم على حد تعبيره. حيث كان حبه الأول فتاة عمرها 16عامًا لكنها قررت الانفصال عنه بعد عامين من الزواج

وقال الإندونيسي: إنها كانت مرحلة مفصلية في حياته العاطفية، إذ قرر التعويض عن فشله في الزيجة الأولى بزيجات أخرى بحثًا عن الاستقرار الضائع.

فشل زيجته الأولى

وبحسب صحيفة مالاي ميل، الماليزية، فهو ليس رجلًا ثريًّا، وإنما مجرد مزارع متواضع، مشيرة إلى أن فشل زيجته الأولى جاءت بسبب سلوكه السيئ على حد وصفه.

اللافت في القصة هو ثقته في نفسه وموقفه، رغم أن قصة زيجاته الـ 87 المزعومة محيّرة في حد ذاتها.