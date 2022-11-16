Icon

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
ارتكبا حوادث سطو وسرقة

يمني وسوداني في قبضة الأمن لارتكابهما حوادث جنائية

2022-11-16 الساعة 2:57
يمني وسوداني في قبضة الأمن لارتكابهما حوادث جنائية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسلب ما تحتويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشادة كلامية تنتهي بالضرب بأحد مرافق القصيم

Img

ولي العهد‬⁩ يرأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس
الرياضة العالمية

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس

الرياضة العالمية
نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال
آخر الاخبار

نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال

آخر الاخبار
ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟

السعودية اليوم
ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي
العالم

ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي

العالم
وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف
تكنولوجيا

وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف

تكنولوجيا
فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...
حصاد اليوم

فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...

حصاد اليوم
ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك
الرياضة

ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك

الرياضة
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم