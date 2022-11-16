يمني وسوداني في قبضة الأمن لارتكابهما حوادث جنائية

قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسلب ما تحتويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.