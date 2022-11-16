يمني وسوداني في قبضة الأمن لارتكابهما حوادث جنائية

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسلب ما تحتويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.