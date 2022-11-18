100 ألف ريال تمويل غير مسترد لمستفيدي الإسكان

كشف المحلل المالي ووسيط العقارات خالد فيرق، عن تفاصيل الدعم السكني غير المسترد الذي يصل إلى 100 ألف ريال لمستفيدي برامج التمويل العقاري المدعومة من وزارة الإسكان.

الدعم العيني للعقار

وأشار فيرق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن الدعم العيني للعقار عبارة عن 100 ألف ريال تخصم من قيمة الوحدة السكنية لمستفيدي الدعم السكني للمسكن الأول.

أسئلة مهمة

ومن أبرز الأسئلة التي يتم توجيهها إلى موظف البنك “هل التمويل بنظام المرابحة أو الإجارة؟”، “ما هو هامش الربح السنوي وهل يختلف في حال تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب؟”، فضلًا عن الحد الأقصى لعدد سنوات التمويل حسب سياسة البنك.

كما يتم توجيه أسئلة عن ثبات الأقساط، وإمكانية زيادة الدفعة المقدمة لتقليل نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب والتي تصل نسبتها إلى 65%.

ويتم السؤال أيضًا عن آلية الإعفاء خاصة الورثة في حالة عجز السداد، والتأمين على العقار، وتأجير المسكن خلال فترة العقد.