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العملٍ جارS على مدار الساعة

16 بلدية فرعية لرفع آثار الأمطار في جدة 

2022-11-24 الساعة 8:20
16 بلدية فرعية لرفع آثار الأمطار في جدة 
المواطن - واس

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واصلت أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي؛ أن العملٍ جارٍ على مدار الساعة ضمن الخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي؛ التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وقد بدأت التحضيرات قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث.

فرق ميدانية:

وأشار إلى أن الفرق الميدانية باشرت سحب مياه الأمطار من أماكن التجمعات التي لا يوجد بها تصريف، ورفع بعض المخلفات من الطرق لتسهيل حركة المرور داخل المحافظة؛ مشدداً على أهمية تتبع التنبيهات التي تطلقها الجهات الحكومية من المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث.

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تحذيرات:

وحذر من ترك الأطفال يلعبون في تجمعات مياه الأمطار، داعياً إلى الابتعاد عن مصادر الكهرباء من أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب مياه الأمطار، وتجنب مواقع تجمعات مياه الأمطار واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والتبليغ عن تجمعات المياه بالاتصال على هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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