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لاستدامة عمل البيئة

240 محطة لرصد الملوثات بالسعودية

2022-11-04 الساعة 11:30
240 محطة لرصد الملوثات بالسعودية
المواطن - الرياض

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أطلقت المملكة لأول مرة مبادرة “مراقبة جودة الهواء” لقياس ورصد الملوثات البيئية من خلال 240 محطة، بهدف العمل على استدامة عمل البيئة.

ورصدت قناة “الإخبارية” عملية قياس ورصد الملوثات من داخل الغرفة المركزية في جدة، حيث تعد المبادرة الأولى على المستوى الوطني.

رصد الملوثات

ووفقا للمسؤولين بالغرفة المركزية، يتم رصد جميع الملوثات البيئية في المياه والتربة والهواء والضوضاء، ويتم استقبال المعلومات من كافة المحطات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة عبر خوادم وتجميع المعلومات في غرفة العمليات المركزية.

وتهدف عملية مراقبة جودة الهواء للحفاظ على صحة الإنسان، بالإضافة لعمل لأبحاث ومشاركتها وإثبات جودة الهواء وتحيد نوعية الملوثات المنتشرة في الهواء.

اللائحة التنفيذية

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء، وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث.

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