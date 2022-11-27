27 وظيفة هندسية وفنية في أمانة الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن مفاضلة (27) وظيفة هندسية وفنية للرجال والنساء، يبدأ التقديم عليها خلال المدة من 08/ 05/ 1444هـ حتى 15/ 05/ 1444هـ، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (منظومة التوظيف الإلكتروني) “جدارة ” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الأمانة أن مسميات الوظائف تشمل “23” مهندساً معمارياً مساعداً في المرتبة السابعة، ووظيفة واحدة لكل من مهندس مدني مساعد، وأخصائي أمن معلومات وهما في المرتبة السابعة أيضاً، إلى جانب وظيفتين لمصمم جرافيكس في المرتبة السادسة.
وتأتي هذه المفاضلة الوظيفية في إطار جهود أمانة الرياض في استقطاب الكوادر الوطنية؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للإسكان، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.