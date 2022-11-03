3 خطوات لاستعراض الرسائل في توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة استعراض الرسائل، من خلال 3 خطوات.

وقال حساب توكلنا عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن خدمة استعراض الرسائل، هي خدمة تمكن المستخدم من استعراض الإشعارات حسب الجهة المرسلة.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات. ومن ثم الضغط على أيقونة الرسائل.

بعد الضغط على أيقونة الرسائل، يتم عرض قائمة الإشعارات.

يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل الإشعار.

جدولة التصاريح

وفي وقت سابق، أعلن التطبيق عن إتاحة إعادة جدولة التصاريح عبر خدمة بوابة المناسك من خلال خدمة توكلنا خدمات.

وأوضح توكلنا، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن خدمة إعادة جدولة التصاريح تتيح للمستخدم إعادة جدولة التصاريح التي تم إصدارها عبر بوابة المناسك بكل يسر وسهولة.