3 خطوات لاستعراض الرسائل في توكلنا

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أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة استعراض الرسائل، من خلال 3 خطوات.
وقال حساب توكلنا عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن خدمة استعراض الرسائل، هي خدمة تمكن المستخدم من استعراض الإشعارات حسب الجهة المرسلة.
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
وفي وقت سابق، أعلن التطبيق عن إتاحة إعادة جدولة التصاريح عبر خدمة بوابة المناسك من خلال خدمة توكلنا خدمات.
وأوضح توكلنا، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن خدمة إعادة جدولة التصاريح تتيح للمستخدم إعادة جدولة التصاريح التي تم إصدارها عبر بوابة المناسك بكل يسر وسهولة.