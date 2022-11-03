3 دول عربية الأكثر إصابة بالسكري منها السعودية

قالت د. رغدة الحارثي استشاري السكري والغدد الصماء: إن السعودية وقطر والكويت في قائمة أكثر الـ 10 دول إصابة بالسكري.

من أسباب الوفيات

وأوضحت الحارثي، خلال حوارها لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، ارتفاع معدل الوفاة بسبب السكري؛ حيث يعد رابع سبب عالميًّا من أسباب الوفيات بشكل مباشر أو غير مباشر.

مرض السكري

داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم.