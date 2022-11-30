30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق

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كشف خبير الفلك والأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، أنه بقي 30 يومًا على انصراف الشمس، وهذا يعد إيذانًا ببدء البرد الفعلي على عموم مناطق المملكة.
بقي 30 يوماً على انصراف الشمس:
وبعد الإنصراف يبدأ البرد الفعلي على عموم المناطق والعامه يقولون :
(لا برد إلا بعد الإنصراف)
pic.twitter.com/Dexi0qjcqvقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 26, 2022
وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن رمز شهري جمادى الأولى والآخرة يدل على الشتاء، موضحًا أن جمادى الأولى كان يقع في موسم الأمطار الشتوية، ولهذا يسميها العرب القدماء بـ”حنتوم”، وهي السحب السوداء الماطرة.
وأضاف أن جميع أيام جمادى الأولى تدخل في حيز الوسم، النصف الأول الوسم الحسابي، والنصف الثاني “الوسم الواقعي” وهو المربعانية.
وأشار إلى أنه في حال هطول أمطار خلال شهر جمادى الأولى، فإنه منبت لكل شيء ففي أوله برد معتدل، وفي نهايته بداية البرد القارس وهو مرحلة برد الانصراف فإذا انصرفت الشمس من جهة الجنوب إلى الشمال فهو علامة وأمارة على بداية البرد الفعلي، لافتًا إلى أن العامة يقولون: “لا برد إلا بعد الانصراف”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.