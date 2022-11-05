5 طرق مثبتة لبناء رئة قوية

كلما تقدم المرء في العمر فقد سعة الرئة أي استيعاب الحد الأقصى من كمية الأكسجين التي يمكن للجسم استخدامها، وعندما تقل السعة يزداد خطر الإصابة بقصور القلب.

وعملية التنفس العادية لا تكفي للحفاظ على تدفق الأكسجين للمستويات الذروة، والرئة مثلها مثل باقي الجسم تزدهر بالحركة.

5 طرق لتقوية الرئة

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن هناك 5 طرق مثبتة تحسن من سعة الرئة وتقويها.

1- تدريبات القلب

الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات وممارسة تمارين الكارديو تساعد رئتيك على توصيل المزيد من الأكسجين إلى مجرى الدم بشكل أسرع كما صبح أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون (CO2).

وتقوي هذه التدريبات عضلات الجهاز التنفسي بما في ذلك الحجاب الحاجز وتنمي المزيد من الشعيرات الدموية وتزيد من عدد الحويصلات الهوائية.

2- التنفس الحجابي

هذا النوع من تدريبات التنفس هو ما يساعد مغني الأوبرا على أن يكون لديهم نفس طويل، حيث تزيد سعة الرئة لديهم، ويستخدم التنفس الحجابي عضلة الحجاب الحاجز التي تفصل أعضاء البطن عن الرئتين.

ومن خلال التركيز على خفض الحجاب الحاجز أثناء الشهيق، ستحصل على شهيق أعمق بكثير، وتعمل هذه التقنية بشكل جيد مع أي شخص يعاني من مشاكل في الرئة تتعلق بالربو أو التهاب الشعب الهوائية.

3- عدل وضعيتك

الرئتان عبارة عن هياكل ناعمة وهما تشغلان مساحة بقدر ما تعطيهما أنت من خلال وضعيتك، والوضعية الأفضل للرئة هي رجوع الكتف إلى الوراء ورفع الصدر للأعلى.

4- عد الأنفاس

عد الأنفاس مثله مثل التأمل واليوغا يساعد على صب تركيزك على عملية التنفس وبالتالي زيادة سعة الرئة، كل ما عليك فعله هو إطالة مدة الشهيق والزفير وحساب المدة التي تستغرقها أنفاسك المنتظمة.

5- التنفس من الأنف

يساعد التنفس من الأنف لا الفم في تحسين الدورة الدموية للأكسجين، ويساعد على تصفية الجزيئات الغريبة وترطيب الهواء الذي تتنفسه.