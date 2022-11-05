5 طرق مثبتة لبناء رئة قوية

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
كلما تقدم المرء في العمر فقد سعة الرئة أي استيعاب الحد الأقصى من كمية الأكسجين التي يمكن للجسم استخدامها، وعندما تقل السعة يزداد خطر الإصابة بقصور القلب.
وعملية التنفس العادية لا تكفي للحفاظ على تدفق الأكسجين للمستويات الذروة، والرئة مثلها مثل باقي الجسم تزدهر بالحركة.
وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن هناك 5 طرق مثبتة تحسن من سعة الرئة وتقويها.
الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات وممارسة تمارين الكارديو تساعد رئتيك على توصيل المزيد من الأكسجين إلى مجرى الدم بشكل أسرع كما صبح أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون (CO2).
وتقوي هذه التدريبات عضلات الجهاز التنفسي بما في ذلك الحجاب الحاجز وتنمي المزيد من الشعيرات الدموية وتزيد من عدد الحويصلات الهوائية.
هذا النوع من تدريبات التنفس هو ما يساعد مغني الأوبرا على أن يكون لديهم نفس طويل، حيث تزيد سعة الرئة لديهم، ويستخدم التنفس الحجابي عضلة الحجاب الحاجز التي تفصل أعضاء البطن عن الرئتين.
ومن خلال التركيز على خفض الحجاب الحاجز أثناء الشهيق، ستحصل على شهيق أعمق بكثير، وتعمل هذه التقنية بشكل جيد مع أي شخص يعاني من مشاكل في الرئة تتعلق بالربو أو التهاب الشعب الهوائية.
الرئتان عبارة عن هياكل ناعمة وهما تشغلان مساحة بقدر ما تعطيهما أنت من خلال وضعيتك، والوضعية الأفضل للرئة هي رجوع الكتف إلى الوراء ورفع الصدر للأعلى.
عد الأنفاس مثله مثل التأمل واليوغا يساعد على صب تركيزك على عملية التنفس وبالتالي زيادة سعة الرئة، كل ما عليك فعله هو إطالة مدة الشهيق والزفير وحساب المدة التي تستغرقها أنفاسك المنتظمة.
يساعد التنفس من الأنف لا الفم في تحسين الدورة الدموية للأكسجين، ويساعد على تصفية الجزيئات الغريبة وترطيب الهواء الذي تتنفسه.