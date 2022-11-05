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لتعزيز صناعة السيارات في السعودية

5 مليار ريال دعم الصندوق الصناعي لـ شركة لوسيد

2022-11-21 الساعة 11:55
5 مليار ريال دعم الصندوق الصناعي لـ شركة لوسيد
المواطن - الرياض

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عبر الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، د. إبراهيم المعجل، عن سعادته بتحقيق حلم صناعة السيارات بالمملكة، وتحديدًا شركة السيارات الكهربائية لوسيد، مُعلنًا دعم الصندوق بقيمة 5 مليار ريال لشركة لوسيد.

شركة متخصصة

وأوضح المعجل، في حواره لبرنامج “مع الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن شركة لوسيد شركة تقنية متميزة في تقنية البطاريات ومحركات السيارات الكهربائية، فمعظم بطاريات السيارات من شركة لوسيد، ودخلت فيها الاستثمارات العامة وتم طرحها وبدأت الإنتاج وكأنها مصنع آخر لأمريكا ولكن في المملكة.

وأضاف المعجل أن ميزة شركة لوسيد ارتفاع نسبة التوطين بها، فضلًا عن دورها في تعزيز الصناعة المستقبلية بالمملكة، كما أن معظم إنتاجها سيتم تصديره للخارج بنسبة 80%.

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