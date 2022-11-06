6 أسباب للسعال الجاف

تحدث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، عن أسباب السعال الجاف وأبرز العلاجات المنزلية المهدئة للسعال.

وذكر النمر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض أسباب السعال الجاف منها:

أسبابه

وجود التهاب في الحلق/ الصدر. استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان. الربو. مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية. ارتجاع المريء. أمراض القلب (في حالات نادرة).

كما أشار النمر إلى بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف ومنها:

المهدئات

العسل. الكركم. الزنجبيل. الثوم. أوراق الجوافة. المضمضة بالماء المالح. العرقسوس.

توعية صحية

ويأتي ذلك تزامنًا مع توصيات الصحة بالمملكة بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة في هذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.