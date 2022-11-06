6 أسباب للسعال الجاف

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة
تحدث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، عن أسباب السعال الجاف وأبرز العلاجات المنزلية المهدئة للسعال.
وذكر النمر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض أسباب السعال الجاف منها:
كما أشار النمر إلى بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف ومنها:
ويأتي ذلك تزامنًا مع توصيات الصحة بالمملكة بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة في هذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.