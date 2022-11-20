79 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 79 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل المخالفات

وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 5 مخالفين لرعيهم 162 متنًا من الإبل، و150 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

كما ضبطت مخالفًا لنظام البيئة بحوزته كائنات فطرية مهددة بالانقراض (8 أسود وذئب) بمنطقة الرياض، وألقت القبض على 13 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية بحوزتهم أكثر من 34 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وذلك في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

وضبطت 14 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 23 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

أماكن محظورة

وألقت القبض على 6 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة، وكان بحوزتهم 5 صقور، و6 شباك صيد وجهاز جذب طيور، و11 طيرًا مصيدًا في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 38 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 32 مركبة في مناطق الرياض وتبوك والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والباحة وجازان ونجران والشرقية، كما تم ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض (4 أسود داخل استراحة بمدينة بريدة)، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.