Icon

الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وفقًا لتقارير أممية

8 مليارات نسمة على الكوكب خلال ساعات

2022-11-15 الساعة 1:51
8 مليارات نسمة على الكوكب خلال ساعات
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

من المرتقب أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة خلال ساعات، وفقًا لتقارير أممية ومتخخصة في رصد الزيادة السكانية على كوكب الأرض.

زيادة الأعداد السكانية تعيد للأذهان التحذيرات الأممية قبل عامين من احتمالية حدوث انفجار سكاني في عدد السكان، والتي لن تكفي وقتها موارد الأرض حاجة البشر الذين يعيشون عليها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجمهوريون يتقدمون بـ 203 مقابل 175 للديمقراطيين

Img

شيرين عبدالوهاب تقاضي شقيقها

سكان العالم بحلول 2050

واعتمدت الأمم المتحدة في تحذيرها بشأن عدد سكان العالم، إلى متوسط عمر المرأة والتحسن في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدل المواليد الجدد وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع.

فيما أشارت كافة التوقعات إلى استمرار تزايد عدد سكان العالم بحيث يصل عام 2050 إلى 9 مليارات نسمة.

عدد السكان الحالي

وبحسب التقديرات فإن عدد سكان العالم حتى يوم 12 نوفمبر يزيد عن 7 مليارات و999 مليونًا و483 ألف نسمة، وفقًا لوقع الرصد المعلوماتي لسكان الأرض.

ووفقًا للنسبة الحالية، فإن عدد المواليد لهذا العام زاد على 115 مليونًا و883 ألفًا، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 58 مليونًا و290 ألفًا.

كما أن عدد المواليد اليوم حول العالم بلغ 248 ألف مولود جديد، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 124 ألف حالة وفاة، أي أن الزيادة في عدد سكان العالم لهذا اليوم أكثر من 124 ألف نسمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة
حصاد اليوم

حالات يحتاج فيها المريض لاستبدال مفصل الركبة

حصاد اليوم
خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
سون مهدد بالغياب عن المونديال
الرياضة

سون مهدد بالغياب عن المونديال

الرياضة
طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج
مشاهير

إطلالة نانسي عجرم بدون مكياج

مشاهير
ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا
حصاد اليوم

ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا

حصاد اليوم
لقطات لحريق ضخم بالعراق
العالم

لقطات لحريق ضخم بالعراق

العالم
بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا
العالم

بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

العالم