8 مليارات نسمة على الكوكب خلال ساعات

من المرتقب أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة خلال ساعات، وفقًا لتقارير أممية ومتخخصة في رصد الزيادة السكانية على كوكب الأرض.

زيادة الأعداد السكانية تعيد للأذهان التحذيرات الأممية قبل عامين من احتمالية حدوث انفجار سكاني في عدد السكان، والتي لن تكفي وقتها موارد الأرض حاجة البشر الذين يعيشون عليها.

سكان العالم بحلول 2050

واعتمدت الأمم المتحدة في تحذيرها بشأن عدد سكان العالم، إلى متوسط عمر المرأة والتحسن في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدل المواليد الجدد وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع.

فيما أشارت كافة التوقعات إلى استمرار تزايد عدد سكان العالم بحيث يصل عام 2050 إلى 9 مليارات نسمة.

عدد السكان الحالي

وبحسب التقديرات فإن عدد سكان العالم حتى يوم 12 نوفمبر يزيد عن 7 مليارات و999 مليونًا و483 ألف نسمة، وفقًا لوقع الرصد المعلوماتي لسكان الأرض.

ووفقًا للنسبة الحالية، فإن عدد المواليد لهذا العام زاد على 115 مليونًا و883 ألفًا، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 58 مليونًا و290 ألفًا.

كما أن عدد المواليد اليوم حول العالم بلغ 248 ألف مولود جديد، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 124 ألف حالة وفاة، أي أن الزيادة في عدد سكان العالم لهذا اليوم أكثر من 124 ألف نسمة.