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لا يُنصح باللجوء لعمليات تصحيح الإبصار

80 % من المجتمع يعانون عيوب انكسارية بالإبصار

2022-11-25 الساعة 10:30
80 % من المجتمع يعانون عيوب انكسارية بالإبصار
المواطن - الرياض

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نصح الدكتور خالد العرفج، استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، بعدم اللجوء لعمليات تصحيح الإبصار، مشيرًا إلى أن النظارات آمنة جدًّا لكثير من الناس وليس لديها سلبيات مصاحبة، بعكس العدسات اللاصقة التي لها أضرار.

حالات ضيقة

وقال الدكتور خالد العرفج، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: إن اللجوء لعمليات تصحيح الإبصار يكون في الحالات الضيقة التي تعيق عمل النظارة.

وكشف استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، أن 80% من المجتمع يعاني من العيوب الانكسارية في الإبصار.

بعضها لا يحتاج لنظارة

وأشار الدكتور العرفج إلى أن بعض هذه العيوب لا يحتاج إلى نظارة، مضيفًا هي أكثر مرض شائع في العيون يؤثر بشكل عام على حدة الإبصار، ويتم علاجه بالنظارات.

وعدد الدكتور العرفج أنواع عمليات تصحيح الإبصار، ومنها الليزر السطحي والفينتوليزك، وزارعة العدسات والعدسات متعددة البؤر لموضوع القراءة عند كبار السن.

وأشار استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، إلى حدوث ثورة في علاج العيوب الانكسارية خلال العشر سنوات الأخيرة.

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