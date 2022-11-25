80 % من المجتمع يعانون عيوب انكسارية بالإبصار

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نصح الدكتور خالد العرفج، استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، بعدم اللجوء لعمليات تصحيح الإبصار، مشيرًا إلى أن النظارات آمنة جدًّا لكثير من الناس وليس لديها سلبيات مصاحبة، بعكس العدسات اللاصقة التي لها أضرار.
د. خالد العرفج: 80% من المجتمع يعاني من العيوب الانكسارية في الإبصار @kmarfaj1@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kuVeM4xx3aقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2022
وقال الدكتور خالد العرفج، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: إن اللجوء لعمليات تصحيح الإبصار يكون في الحالات الضيقة التي تعيق عمل النظارة.
وكشف استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، أن 80% من المجتمع يعاني من العيوب الانكسارية في الإبصار.
وأشار الدكتور العرفج إلى أن بعض هذه العيوب لا يحتاج إلى نظارة، مضيفًا هي أكثر مرض شائع في العيون يؤثر بشكل عام على حدة الإبصار، ويتم علاجه بالنظارات.
وعدد الدكتور العرفج أنواع عمليات تصحيح الإبصار، ومنها الليزر السطحي والفينتوليزك، وزارعة العدسات والعدسات متعددة البؤر لموضوع القراءة عند كبار السن.
وأشار استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، إلى حدوث ثورة في علاج العيوب الانكسارية خلال العشر سنوات الأخيرة.