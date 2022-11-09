 FTX قد تقود انهيار سوق العملات المشفرة 

استمر انهيار سوق العملات المشفرة اليوم الأربعاء، بفضل FTX، لاسيما بعد أن أعلنت منصة تداول العملات الرقمية العملاقة Binance عن صفقة مذهلة لشراء منافستها المحاصرة.

وكان الكثيرون قد وضعوا رهانهم على شركة FTX لمؤسسها سام بنكمان فرايد حيث تمت مقارنته بـ جون مورغان مؤسس أكبر بنك أميركي جي بي مورغان، قبل أكثر من قرن.

وراهنوا على قدرته على إنقاذ صناعة التشفير التي شهدت سلسلة انهيارات متتالية، لاسيما بعد أن دعم معظم مشاريع التشفير المتعثرة واتخذ إجراءات طموحة وأعلن أن شركته قد تكبر حتى تستطيع شراء CME Group أو غولدمان ساكس غروب، وهما مؤسستان عملاقتان في مجالهما.

FTX في خضم أزمة

واليوم، خسر بانكمان نحو 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، واتضح أنه وشركته FTX كانا في خضم أزمة سيولة ويحتاجان إلى إنقاذ، ومن هنا أعلنت بينانس، أنها مستعدة لشراء الشركة المنافسة لها.

ومع ذلك، يخشى المستثمرون ألا تمضي Binance في تنفيذ خطة الإنقاذ، وأن المزيد من الألم ينتظرهم.

وجاء ذلك القلق بعد أن قالت Binance، التي عُدت في وقت سابق المستثمر الأول في FTX، أنها تخطط لبيع رأس مالها من عملة FTT المستخدمة في التداول على منصة FTX.

وهذه الخطوة المذهلة ألقت بظلال من الشك على صحة الشركة المالية، وانخفضت أسهمها بنسبة 80% في الـ 36 ساعة الماضية، وهو ما ألحق خسارة كبيرة بـ بانكمان.

وبات الرئيس التنفيذي للشركة يبحث عن شريان حياة مالي لتحقيق الإنقاذ ولم يجد إلا بينانس التي عززت بخطوتها تلك هيمنتها على العملات المشفرة.

وكان صعود بانكمان غامضًا، حيث تمكن في 3 سنوات فقط من أن يصبح أحد أشهر أباطرة العملات المشفرة، ويخشى عالم العملات المشفرة من أن انهيار FTX سيقود إلى مزيد من الانهيارات في السوق، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.