آخر تطورات عملية إزالة الأحياء في جدة

كشف متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، آخر تطورات عملية إزالة الأحياء وعدد ما تم إزالته خلال سنة.

وقال البقمي خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إنه تم الانتهاء من إزالة 32 حيًّا من أصل 64، لافتًا إلى أن هذا العمل تم إنجازه في أقل من سنة.

رفع الأنقاض

أوضح متحدث أمانة جدة أنه بعد انتهاء الإزالة هناك أعمال رفع الأنقاض، وسيتم الاستفادة منها سواء الحديد أو الألمونيوم أو المواد القابلة للتدوير.

الأحياء المتبقية

وفيما يخص الأحياء المتبقية، تابع أن عملية التنظيم تحتاج تخطيطًا ودراسة، مشيرًا إلى أن هناك استشاريًّا يعمل حاليًّا في الميدان، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من عمله.