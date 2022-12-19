آخر تطورات عملية إزالة الأحياء في جدة

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كشف متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، آخر تطورات عملية إزالة الأحياء وعدد ما تم إزالته خلال سنة.
فيديو | متحدث أمانة جدة محمد البقمي:قد يهمّك أيضاً
أزلنا 32 من أصل 64 حيا خلال فترة لا تزيد عن سنة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TfFSmEzdh2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2022
وقال البقمي خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إنه تم الانتهاء من إزالة 32 حيًّا من أصل 64، لافتًا إلى أن هذا العمل تم إنجازه في أقل من سنة.
أوضح متحدث أمانة جدة أنه بعد انتهاء الإزالة هناك أعمال رفع الأنقاض، وسيتم الاستفادة منها سواء الحديد أو الألمونيوم أو المواد القابلة للتدوير.
وفيما يخص الأحياء المتبقية، تابع أن عملية التنظيم تحتاج تخطيطًا ودراسة، مشيرًا إلى أن هناك استشاريًّا يعمل حاليًّا في الميدان، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من عمله.