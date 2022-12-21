آخر مستجدات الحالة الماطرة في جدة وتأثيراتها المتوقعة

كشف مركز طقس العرب الإقليمي، عن توقعاته بشأن الحالة المطرية على مدينة جدة في الفترة الممتدة من يوم الخميس وحتى يوم السبت.

عودة التقلبات

تشير توقعات المركز الحالية إلى تأثر مدينة جدة بشكل مباشر بحالة ماطرة تبدأ بالتأثير على أجواء جدة بشكل تدريجي اعتبارًا من ساعات نهار يوم الخميس، بحيث تبدأ السحب بالتكاثر، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، وتدريجيًّا خلال ليل الخميس.

وكلما اقتربنا أكثر من ساعات فجر يوم الجمعة، يُتوقع أن تشتد الهطولات المطرية بالتزامن مع بدء عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة، ويتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة ماطرًا بوجه عام بأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالبرق والرعد على شكل تخريجات بحرية.