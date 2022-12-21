آخر مستجدات الحالة الماطرة في جدة وتأثيراتها المتوقعة

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
كشف مركز طقس العرب الإقليمي، عن توقعاته بشأن الحالة المطرية على مدينة جدة في الفترة الممتدة من يوم الخميس وحتى يوم السبت.
تشير توقعات المركز الحالية إلى تأثر مدينة جدة بشكل مباشر بحالة ماطرة تبدأ بالتأثير على أجواء جدة بشكل تدريجي اعتبارًا من ساعات نهار يوم الخميس، بحيث تبدأ السحب بالتكاثر، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، وتدريجيًّا خلال ليل الخميس.
وكلما اقتربنا أكثر من ساعات فجر يوم الجمعة، يُتوقع أن تشتد الهطولات المطرية بالتزامن مع بدء عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة، ويتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة ماطرًا بوجه عام بأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالبرق والرعد على شكل تخريجات بحرية.