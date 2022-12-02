آلية توثيق عقد الزواج إلكترونيًّا

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أعلن مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل، المهندس عبدالعزيز المصيريعي، أن تسجيل عقد الزواج يتم إلكترونيًّا بعد اعتماده من مأذون الأنكحة.
فيديو | مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل م. عبدالعزيز المصيريعي: يتم تسجيل عقد الزواج إلكترونيا بعد أن يعتمد من مأذون الأنكحة وتتوفر الخدمة على مدار الساعة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/frxfPxJ9keقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وقال في تصريح لـ “قناة الإخبارية”: إنه بحسب القنوات المشتركة ما بين شركاء نجاح وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتم تسجيل عقود الزواج إلكترونيًّا وبشكل لحظي بمجرد أن يتم اعتماد العقد من مأذون الأنكحة.
وأوضح، أن أغلب خدمات وزارة العدل أصبحت إلكترونية وتقدم بشكل ميسر، ونظرًا لتوفر الخدمة على مدار الساعة، يقوم المستفيدون بتقديم الخدمة والطلبات ومصادقتها في الوقت المتاح لهم بشكل يسير وميسر.