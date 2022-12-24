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بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

2022-12-24 الساعة 8:11
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
المواطن - محمد سمعه

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تُقام مساء اليوم السبت، قرعة كأس السوبر السعودي 2023 بالنظام الجديد، بمشاركة 4 أندية، الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر.

قرعة السوبر السعودي

وكشف الحساب الرسمي لـ بطولة السوبر عبر “تويتر” آلية قرعة البطولة، حيث تُقام النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 4 أندية حيث يشارك بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل دوري روشن ووصيفه، كما في حال تكرر الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب.

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وتبدأ بطولة كأس السوبر السعودي انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتكون آلية القرعة غير موجهة ودون تحديد مستويات، كما يتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي، ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة.

وستُقام مباريات كأس السوبر بنظام التجمع في العاصمة الرياض خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير المقبل.

ديربي الرياض

وتفاعلت الجماهير مع قرعة كأس السوبر 2023، حيث توقعت أن يكون هناك ديربي جديد بين الهلال والنصر في الدور نصف النهائي، على أن يواجه الاتحاد فريق الفيحاء، وأشادت بالنظام الجديد، مؤكدة أنه سيزيد التنافس.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر بإقامتها من 3 مباريات بدلًا من مواجهة واحدة، بحيث تبدأ من الدور نصف النهائي.

وتُنقل مراسم القرعة في أستديوهات قنوات SSC الرياضية في الرياض مساء اليوم.

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