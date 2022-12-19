أبرز أرقام كأس العالم 2022

أُسدل الستار على نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالأمس، بتتويج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم باللقب لثالث مرة في تاريخه.

فوز الأرجنتين

ولعبت الأرجنتين ضد فرنسا على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر 2022، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3/3، وفاز التانغو بركلات الترجيح؛ ليتوج باللقب.

أرقام كأس العالم 2022

ورصدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أبرز الأرقام في نهائيات كأس العالم 2022، حيث نجح منتخب المغرب في تحقيق أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ نهائيات المونديال باحتلال المركز الرابع.

وأصبحت المغرب ثاني منتخب إفريقي في تاريخ المونديال ينهي مرحلة المجموعات في الصدارة، بعد نيجيريا بـ6 نقاط في نسخة 1998، فيما حصد أسود الأطلس أعلى عدد نقاط لفريق من القارة السمراء برصيد 7 نقاط.

ونجحت الكاميرون في الفوز على البرازيل في كأس العالم 2022، لتصبح أول منتخب إفريقي يتجاوز السيليساو في تاريخ المونديال، وذلك بعد 7 خسائر لمنتخبات القارة السمراء، واستقبلوا خلالها 20 هدفًا.

وباتت نسخة كأس العالم 2022 الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 172 هدفًا، وأصبح نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل في كل مراحل البطولة من المجموعات إلى النهائي.

ويُعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم الأقوى هجوميًا في مونديال قطر 2022 برصيد 16 هدفًا، فيما تلقى منتخب كوستاريكا أكبر هزيمة بنتيجة 7/0 ضد إسبانيا خلال مرحلة المجموعات.

وحقق المهاجم التونسي وهبي الخزري رقمًا مميزًا، حيث بات أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية بدأها كأساسي في المونديال؛ وذلك أمام بلجيكا وبنما في 2018، ثم ضد فرنسا في كأس العالم 2022.